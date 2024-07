Mbappé : Déjà la panique au Real Madrid ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de l’Euro, Kylian Mbappé ne s’est pas forcément distingué. Blessée et peu en réussite, la nouvelle recrue du Real Madrid inquiète les observateurs. Ce mercredi matin, le quotidien ibérique AS a fait part de ses craintes à l’égard de l’état de forme de l’attaquant français.

L’équipe de France aura besoin d’un grand Kylian Mbappé. S’il s’est fracturé le nez lors du premier match des Bleus à l’Euro face à l’Autriche le 17 juin dernier (0-1), l’ex-star du PSG a ensuite connu des difficultés. Assurément gêné par le port de son masque, l’attaquant de 25 ans qui s’est récemment engagé en faveur du Real Madrid ne parvient pas à trouver le chemin des filets.

Real Madrid : La grande annonce qui va régaler Mbappé ! https://t.co/pUn3XQofSQ pic.twitter.com/YyyihXrRdD — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

La presse madrilène inquiète pour Mbappé

Mais en Espagne, ce n’est pas forcément le manque de réussite du joueur qui inquiète la presse, mais plutôt l’état de forme de Kylian Mbappé. « La toute nouvelle recrue du Real Madrid a connu une période fatidique. Lundi après-midi contre la Belgique, dans un match qui a montré une fois de plus que, en plus du masque pour protéger son nez, qui réduit sa vision du jeu, il n’est pas arrivé au tournoi sur le sol allemand dans la meilleure condition physique » , peut-on lire ce mercredi matin au sein du quotidien madrilène AS ...

« Il a été très difficile de voir une performance optimale »