Miss France, boîte de nuit… Elle balance tout sur Mbappé

La rédaction

Chroniqueuse pour l'émission Touche pas à mon poste, Amélie Bitoun a balancé sur Kylian Mbappé. Cette dernière avait participé à une soirée organisée à Cannes, au cours de laquelle le nouveau joueur du Real Madrid s'était rapproché d'une Miss France, en l’occurrence Maëva Coucke, couronnée en 2018 et qui a fêté ses 30 ans ce vendredi.

Ce n'est pas encore l'heure des vacances pour Kylian Mbappé. Après une saison éreintante sous le maillot du PSG, sa dernière dans la capitale, le champion du monde 2018 a pris la direction de l'Allemagne pour participer à l'Euro. Par la suite, il devrait se rendre à Madrid pour signer son contrat avec son nouveau club et être présenté à la presse. Ce n'est qu'ensuite que Mbappé pourrait profiter de quelques jours de repos.

Mercato - PSG : Clash en vue pour le transfert de l’été ? https://t.co/8XZ1ydkXyN pic.twitter.com/AhkC8JRRpV — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Mbappé et Cannes, c'est une longue histoire

Car pour l'heure, son seul moment de vacances se résume à une petite virée à Cannes, durant le festival, en mai dernier. Accompagné d'Ousmane Dembélé, le joueur parisien avait profiter du soleil, mais aussi de quelques soirées. Chroniqueuse pour l'émission TPMP , Amélie Bitoun a laissé entendre que Mbappé se rendait régulièrement en boîte de nuit sur la Côte d'Azur. Lors de l'une de ses virées, il avait été observé aux côtés d'une Miss France bien connue.

Mbappé très proche d'une Miss France ?