PSG - Real Madrid : Barcelone se lâche après le transfert de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid à la rentrée. Malgré tout, le FC Barcelone n'affiche aucun crainte avant le début de la saison prochaine. En effet, Fermín López a affirmé que le Barça n'avait pas du tout peur du Real Madrid de Kylian Mbappé.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En effet, le Real Madrid a annoncé que le numéro 7 parisien serait un nouveau joueur merengue à la fin de son contrat le 30 juin. En effet, Kylian Mbappé arrive librement et gratuitement à la Maison-Blanche. Une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone.

Mbappé quitte le PSG pour le Real Madrid

Grand rival du Real Madrid, le FC Barcelone aura encore plus de mal à rivaliser la saison prochaine. En effet, Vinicius Jr, Jude Bellingham et compagnie seront désormais accompagnés par Kylian Mbappé. Malgré tout, le Barça n'est pas du tout inquiet pour le moment, comme l'a affirmé Fermín López.

«Personne ne craint Kylian Mbappé à Barcelone»