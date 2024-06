Mercato : Cette piste à 100M€ veut signer au PSG !

Axel Cornic

Star de l’Euro 2024 avec la surprenante Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia plait énormément au sein du Paris Saint-Germain, surtout à Luis Enrique qui aimerait miser sur lui pour oublier Kylian Mbappé. Mais pour le moment les Parisiens n’ont pas réussi à faire sauter le verrou du Napoli, qui souhaite à tout prix garder l’ailier de 23 ans.

C’est le gros feuilleton de ce début de mercato pour le PSG. A la recherche de renforts en attaque pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale a décidé de miser sur Khvicha Kvaratskhelia star du Napoli et de la Géorgie. Mais cette piste est loin d’être simple...

Mission impossible pour le PSG ?

Car le PSG aurait déjà formulé deux offres assez importantes, la première de 60M€ et la seconde de 100M€. Or, le Napoli les aurait toutes refusées et encore récemment lors de la présentation d’Antonio Conte, il a été annoncé que Kvaratskhelia ne partirait pas au cours de ce mercato estival.

Kvaratskhelia a toujours des doutes