Mercato : Cette annonce ne va pas plaire au PSG !

Depuis la fin du mois de mai, un accord contractuel existerait entre le PSG et Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien est néanmoins retenu par Naples, alors que les dirigeants napolitains se sont rendus en Allemagne afin de rencontrer le joueur. Là-bas, le président Aurelio de Laurentiis aurait lâché un avertissement au Géorgien, et cela ne va pas plaire au club parisien. Explication.

Le mercato estival du PSG pourrait bouger dans les prochains jours. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier, le club de la capitale cherche à recruter un ailier gauche. Depuis de nombreuses semaines, Paris cherche à obtenir la signature de Khvicha Kvaratskhelia, alors qu’un accord contractuel avec le Géorgien aurait d’ores et déjà été trouvé selon l’Equipe .

Le PSG fonce sur Khvicha Kvaratskhelia

Et si la Gazzetta Dello Sport révélait dernièrement que le PSG était disposé à proposer 100M€ auprès de Naples pour l’ailier de 23 ans. Cependant, le club italien ne semble absolument pas décidé à se séparer de son numéro 77 cet été. De plus, le président napolitain Aurelio de Laurentiis ainsi que le directeur sportif Giovanni Manna se sont rendus ce jeudi en Allemagne où Khvicha Kvaratskhelia dispute l’Euro, afin de le rencontrer.

« Il veut construire Naples autour de toi »