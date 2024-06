Neymar - Mbappé : Le PSG va encore lâcher une fortune ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué à dépenser des sommes folles sur le mercato depuis le rachat du Qatar en 2011, le PSG avait explosé les compteurs en 2017 avec les transferts de Neymar et Kylian Mbappé. Et le club francilien pourrait refaire une folie dans les prochaines semaines avec Khvicha Kvaratskhelia, le phénomène géorgien de Naples, qui devrait coûter aux alentours de 120M€.

Souvenez-vous, lors du mercato estival 2017, le PSG avait fait de Neymar (222M€ en provenance du FC Barcelone) et Kylian Mbappé (180M€ en provenance de l'AS Monaco) les deux transferts les plus onéreux de toute l'histoire du marché des transferts. Un été historique donc pour le club de la capitale, pourtant habitué de faire signer de grandes stars depuis le début de l'ère du Qatar qui avait débuté en 2011. Et le PSG semble préparer une nouvelle folie pour les prochaines semaines...

EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

Le PSG a ciblé sa prochaine star

Kylian Mbappé ayant décidé de partir pour signer au Real Madrid, la direction du PSG cherche à le remplacer au plus vite, et elle met le paquet depuis plusieurs semaines sur Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). L'attaquant géorgien de Naples apparait comme la priorité absolue en attaque, même si son nouvel entraîneur Antonio Conte a clairement fait savoir cette semaine qu'il comptait sur lui pour la saison à venir : « Kvara reste, j'ai été catégorique », a-t-il annoncé. Mais de son côté, l'attaquant géorgien aurait réclamé un bon de sortie pour rejoindre le Parc des Princes, et si le club italien venait à craquer, le PSG devrait lâcher une grosse somme située aux alentours de 120M€ pour le transfert de Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia bientôt dans l'histoire du PSG ?

Une telle opération ferait donc de Khvicha Kvaratskhelia la troisième recrue la plus onéreuse de l'histoire du PSG, derrière Neymar et Mbappé.



Le Top 10 des recrues les plus chères du PSG :

Neymar (222M€)

Kylian Mbappé (180M€)

Randal Kolo-Muani (95M€)

Achraf Hakimi (68M€)

Edinson Cavani (64,5M€)

Ángel Di María (63M€)

Manuel Ugarte (60M€)

Ousmane Dembélé (50M€)

Mauro Icardi (50M€)

David Luiz (49,5M€)