Attendu au PSG, il répond au coup de pression pour son transfert !

Khvicha Kvaratskhelia semble être l’heureux élu de la direction du PSG afin de lancer l’ère-post Kylian Mbappé. Cependant, le Napoli et plus précisément son nouvel entraîneur Antonio Conte résiste. De quoi pousser le principal intéressé à remettre l’église au centre du village sur la question.

Kylian Mbappé a quitté le PSG au printemps après y avoir passé sept saisons et en être devenu le meilleur buteur de l’histoire afin de vivre son rêve de gosse : s’engager en faveur du Real Madrid. Afin de le remplacer, le Paris Saint-Germain a mis sur pied un plan de recrutement précis pour le mercato estival, développé par le10sport.com le 1er avril dernier : un défenseur central droit, un milieu axial et bien évidemment : un attaquant latéral.

Antonio Conte dépose son veto !

Le choix du comité directeur du PSG se porte sur Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). Le PSG avance ses pions depuis plusieurs semaines dans ce dossier et l’entourage de l’ailier géorgien a récemment fait part de ses envies d’ailleurs. Nouveau coach du Napoli, Antonio Conte a fermé la porte à double tour mercredi en conférence de presse. « Kvaratskhelia et Di Lorenzo sont des joueurs clés pour moi. J’ai été clair là-dessus. J’ai déposé un véto absolu pour Di Lorenzo, Lobotka, Zambo Anguissa et Kvaratskhelia ».

«Je déciderai de mon avenir après l'Euro»