Un joueur du Real Madrid lance une invitation à Neymar !

Depuis l’automne 2023, Neymar n’a plus foulé une seule pelouse à cause d’une entorse du ménisque et du genou gauche qui le prive d’ailleurs actuellement de Copa America avec le Brésil. Son fameux numéro 10 est donc porté par Rodrygo Goes. Mais cela ne durera pas éternellement selon ses propres mots.

Pendant quatre saisons, Neymar a évolué du côté du FC Barcelone et a donc été l’ennemi de l’éternel rival qu’est le Real Madrid. Et pourtant, le Brésilien aurait pu signer en faveur du club merengue pendant son adolescence si lui et sa famille n’avaient pas décidé que l’attaquant poursuive sa formation au Brésil à Santos.

Neymar bientôt de retour sur les terrains

Aujourd’hui joueur d’Al-Hilal en Saudi Pro League et blessé depuis octobre dernier au ménisque et au ligament antérieur du genou, Neymar n’a donc pas la possibilité de se battre avec la Seleçao pour aller chercher le titre de la Copa America. Son numéro 10 est donc arboré par Rodrygo Goes, l’une des stars du Real Madrid. Néanmoins, Rodrygo ne compte pas le conserver éternellement.

«C'est le sien. Nous l'attendons tous»