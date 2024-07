Mbappé attend une invitation très spéciale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé est désormais officiellement un joueur du Real Madrid, puisque son contrat avec le PSG arrivait à son terme le 1er juillet 2024. Le capitaine de l'équipe de France attend désormais d'être invité sur le groupe Whatsapp des joueurs du club merengue, et il a tendu la perche dimanche en conférence de presse à ses nouveaux coéquipiers.

L'histoire d'amour tumultueuse entre Kylian Mbappé et le PSG est officiellement terminée ! L'attaquant de 25 ans, qui avait officialisé son départ libre en direction du Real Madrid avant le début de l'Euro, a vu son contrat au Parc des Princes arriver à son terme le 1er juillet. Et Mbappé est donc définitivement un joueur engagé avec le Real Madrid jusqu'en 2029. Mais l'ancienne star du PSG attend encore une étape...

Mbappé veut le groupe Whatsapp du Real !

Interrogé en conférence de presse dimanche avant d'affronter la Belgique en 8e de finale de l'Euro 2024, Kylian Mbappé a lancé un appel à ses futurs partenaires du Real Madrid : « Je ne suis pas dans le groupe WhatsApp du Real, ça ne devrait plus tarder mais je n'ai pas parlé avec Thibaut, même si on se connaît. Tant mieux qu'il ne soit pas là, ça aurait été plus dur avec lui », lâche l'attaquant tricolore.

Le numéro 9 pour Mbappé