Real Madrid : Problème avec Kylian Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est un nouveau joueur du Real Madrid depuis ce lundi. En effet, le club merengue a officialisé le transfert libre et gratuit de la star de 25 ans. Toutefois, les supporters merengue ne peuvent pas encore floquer leurs maillots avec le nom et le numéro de Kylian Mbappé.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé avait le choix entre le PSG et le Real Madrid. Finalement, la star de 25 ans avait choisi de signer à Paris, snobant ainsi la Maison-Blanche . Et après avoir passé sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a enfin répondu à l'appel du Real Madrid. En fin de contrat ce dimanche, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France est désormais un joueur merengue. En effet, la Maison-Blanche a officialisé le transfert libre et gratuit de Kylian Mbappé. Toutefois, les supporters madrilènes vont devoir patienter encore un peu avant de pouvoir porter leurs maillots floqués Mbappé.

Mbappé est un joueur du Real Madrid

Selon les informations de Mundo Deportivo , Kylian Mbappé n'a pas encore de numéro de maillot officiel, mais il devrait hériter du 9, qui est libre depuis le départ de Joselu. Le buteur espagnol de 34 ans ayant rejoint Al Gharafa. Alors que le contrat de Kylian Mbappé avec le Real Madrid débute officiellement ce lundi, les fans merengue ne peuvent pas encore acheter son maillot. En effet, il n'existe pas encore de tunique de la Maison-Blanche floqué Mbappé. Et il est impossible de personnaliser des maillots du club frappés du nom Mbappé pour le moment. Pourtant, c'est possible de le faire pour Endrick, qui n'a pas encore de numéro officiel non plus.

«Le nom et le numéro de ce joueur ne sont pas disponibles»