EXCLU - Mercato - PSG : Clap de fin pour Mukiele ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Recruté par le PSG il y a deux ans pour 12 millions d’euros, Nordi Mukiele ne devrait pas poursuivre son aventure parisienne. Selon nos sources, les dirigeants lui ont accordé un bon de sortie et attendent les offres pour le défenseur français.

Sur le papier, Nordi Mukiele avait tout pour convenir et réussir au PSG. Des qualités techniques, de la polyvalence et une marge de progression. Malheureusement pour le Français, il n’a pas réussi à trouver la bonne recette pour s’imposer dans l’effectif parisien. La greffe n’a pas prise et son avenir est aujourd’hui clairement remis en question. Selon nos sources, Nordi Mukiele dispose d’un bon de sortie pour cet été.

EXCLU - Mercato : Du jamais vu au PSG… https://t.co/v4UZ1hVpgl pic.twitter.com/0LCNajy1uf — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) July 1, 2024

Bon de sortie pour Mukiele

A 26 ans, Nordi Mukiele pourrait quitter le PSG cet été. Après avoir fait l’objet de sollicitations lors du dernier mercato hivernal, notamment de la part du Bayern Munich, le Français est à disposition du marché des transferts. Sous contrat avec Paris jusqu’en 2027, l’international tricolore dispose d’une valeur comprise entre 15 et 20 millions d’euros. A l’écoute, le PSG a déjà quelques touches, à l’étranger. Sans pour autant avoir d’offres concrètes pour le moment.