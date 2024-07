Mercato - OM : Le divorce se précise avec un joueur

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Jonathan Clauss (31 ans) pourrait quitter l'OM de Pablo Longoria lors de ce mercato estival. Après avoir vécu une saison 2023-2024 très difficile à Marseille, l'international français pourrait être vendu par son président, et ce, pour éviter un départ à 0€ dans un an.

Etincelant sous les couleurs du RC Lens, Jonathan Clauss a tapé dans l'œil de la direction de l'OM. A tel point que les hautes sphères marseillaises ont déboursé 7,5M€ pour s'attacher ses services lors du mercato estival 2022.

Clauss est en fin de contrat le 30 juin 2025

A l'OM depuis deux saisons, Jonathan Clauss pourrait ne plus faire long feu à Marseille. En fin de contrat le 30 juin 2025, l'international français pourrait aller voir ailleurs lors de ce mercato estival, et ce, pour ne pas partir librement et gratuitement dans un an.

Jonathan Clauss va quitter l'OM cet été ?