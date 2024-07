F1 : Problème chez Ferrari, le boss calme tout le monde

Jean de Teyssière

Depuis la victoire de Charles Leclerc à Monaco, rien ne va plus pour Ferrari ! Au Canada, Charles Leclerc et Carlos Sainz n'ont pas terminé la course mais le pilote espagnol est tout de même parvenu à monter sur la troisième marche du podium en Autriche. Malgré tout, Ferrari montre moins de belles choses, mais Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie italienne ne s'en inquiète pas.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne risque d'être très animé. Entre la volonté de McLaren de se rapprocher de Red Bull, celle de Max Verstappen de renouer avec le succès après son accrochage en Autriche, celle de Mercedes de continuer sur sa lancée et celle de Ferrari de retrouver plus de sérénité, Silverstone risque de faire des étincelles.

«Tout d'abord, le mot 'problème' est un peu gros»

Dans des propos rapportés par Motorsport , Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari évoque la récente méforme de son écurie : « Tout d'abord, le mot 'problème' est un peu gros. Samedi pendant les qualifications, lorsque nous sommes arrivés au virage 3, nous avions un dixième d'avance sur [Lando] Norris. Cela signifie que si nous avions bouclé le tour, je pense que la perception aurait été complètement différente. Mais c'est sûr que comme d'habitude, même quand vous faites la pole position, et même quand vous gagnez la course, vous avez des problèmes sur la voiture. Si vous n'avez pas de problème, c'est le début de la fin. »

F1 : «C’est fou», Verstappen fait halluciner Hamilton ! https://t.co/wiGJ58iPNN pic.twitter.com/Ps5i6tKlMQ — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

«Étrangement, je ne suis pas négatif sur la performance»