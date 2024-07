Equipe de France : La Belgique réagit, le seum est de retour

Alexis Brunet

L’équipe de France est en quarts de finale de l’Euro. Opposés à la Belgique, les partenaires de Kylian Mbappé se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but de Randal Kolo Muani. Après la rencontre, les hommes de Domenico Tedesco ont confié leurs regrets et on dirait bien que le seum des Belges est de retour.

Ce lundi, l’équipe de France était opposée à la Belgique en huitième de finale de l’Euro. Pas très inspirés depuis le début de la compétition, les Bleus ont mis du temps avant de trouver l’ouverture dans ce match. C’est finalement Randal Kolo Muani, d’une frappe déviée par Jan Vertonghen, qui a délivré les Français, à la 85ème minute.

Les Belges ont toujours le seum

Encore une fois, l’équipe de France s’est donc imposée face à la Belgique. Après la rencontre, Jérémy Doku s’est exprimé au micro de RMC Sport et visiblement les Belges ont encore une fois le seum. « Vous avez vu le but qu’ils ont marqué ? C’est comme ça, c’est un peu de la chance. Ils ont eu des occasions, mais surtout des frappes de loin. Pour le reste, ils n’ont pas été si dangereux que ça. On était bien en place et on a eu des occasions aussi. Ils étaient bien en place, comme nous. Ils ont des défenseurs de haut niveau. Le peu d’occasions qu’on a eues, il fallait les mettre au fond. »

La Belgique a manqué d’efficacité