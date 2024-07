Pogba retrouve l'équipe de France et lâche un gros message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Invité de marque à Düsseldorf, là où se disputera le huitième de finale de l'Euro entre la France et la Belgique. Suspendu quatre ans en raison d'un contrôle positif à la testostérone, Paul Pogba a fait le déplacement pour encourager ses anciens coéquipiers. Acclamé par les fans français, le milieu de terrain a livré son pronostic avant le coup d'envoi.

L'équipe de France affrontera la Belgique ce lundi sous les yeux de plusieurs anciens internationaux notamment Blaise Matuidi, mais aussi Paul Pogba, suspendu pour une durée de quatre ans après un contrôle positif à la testostérone. Une décision contestée par le joueur, qui a décidé de déposer un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport. Malgré cette actualité pesante, Pogba est apparu souriant face aux fans français présents à Düsseldorf.

EXCLU - Mercato : Du jamais vu au PSG… https://t.co/v4UZ1hVpgl pic.twitter.com/0LCNajy1uf — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) July 1, 2024

Pogba acclamé par les fans français

Avant de se rendre au stade, le champion du monde 2018 s'est rendu à la « casa bleue » et a pu mesurer sa côte de popularités. « Pogba, président ! » ont lâché les fans français. Face à eux, Pogba a tenu à les remercier : « C'est un grand plaisir. Je vois que vous êtes tous chauds, vous me manquez . Je suis venu en mode supporter, comme vous. On aura vraiment besoin du douzième homme. »

« Je le sens bien »