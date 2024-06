Mbappé marabouté par Pogba ? Il vend la mèche

Benjamin Labrousse

Quelques mois avant le mondial 2022, une sombre affaire avait touché Paul Pogba. Victime d’une tentative d’extorsion de la part de son frère Mathias, qui affirmait au passage que le joueur de la Juventus avait engagé un marabout, et que ce dernier avait jeté un sort à Kylian Mbappé. Ce vendredi, le « sorcier » en question a évoqué le sujet.

Suspendu pour dopage, Paul Pogba a vécu des dernières années très compliquées. Tout a basculé en mars 2022 pour le milieu de terrain français, qui a été agressé par plusieurs individus sous menace directe de son grand frère Mathias. Alors que ce dernier lui a réclamé de grosses sommes d’argent, Mathias Pogba révélait durant l’enquête que son petit frère avait fait appel à un marabout. L’ancien attaquant affirmait également que Paul Pogba avait demandé à cet étrange personnage de lancer un sort à l’encontre de Kylian Mbappé…

« C’est sa parole contre la parole de son frère »

La star du PSG, qui s’est engagée en faveur du Real Madrid, avait rapidement réagi à cette affaire : « Au jour d’aujourd’hui, je préfère faire confiance à la parole d’un coéquipier. Il m’a appelé et m’a donné sa version des faits, à l’heure où je parle c’est sa parole contre la parole de son frère, je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense que dans l’intérêt de la sélection aussi, on a une grande compétition et aujourd’hui je pense qu’il a déjà des problèmes, c’est pas le moment d’en rajouter pour lui, je suis assez détaché de tout ça » , affirmait Mbappé.

« L’histoire de Mbappé n’a jamais existé »