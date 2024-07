Un flop du PSG sauve l'équipe de France, Deschamps jubile

Alexis Brunet

L’équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro. Les hommes de Didier Deschamps sont venus à bout de la Belgique grâce à une frappe de Randal Kolo Muani, déviée par Jan Vertonghen. Après la rencontre, Didier Deschamps s’est montré très heureux pour l’attaquant du PSG, qui a eu beaucoup de mal cette saison avec le club de la capitale.

Après une phase de poule plus que compliquée, l’équipe de France avait rendez-vous avec la Belgique pour son huitième de finale à l’Euro. Les hommes de Didier Deschamps ont fait le boulot, puisqu’ils se sont imposés 1-0, grâce à un tir de Randal Kolo Muani, dévié par Jan Vertonghen.

Deschamps est heureux pour Kolo Muani

Après la rencontre, au micro de TF1 , Didier Deschamps est revenu sur le match de l’équipe de France. Le sélectionneur s’est notamment montré heureux pour Randal Kolo Muani, qui était en difficulté dernièrement au PSG. « C’est beau. On a fait un gros match face à une grosse équipe. On a eu plus d’occasions et de possession. Kolo Muani ? C’est beau, tant mieux pour lui et son équipe. C’est bien pour Kolo, il a le bon sourire. Même si on a eu pas mal d’occasions de frappe, on a fait beaucoup de belles choses, il faut savourer. Je n’ai jamais vraiment douté, il y a la qualité pour marquer des buts. »

Zidane, Deschamps… La légende de Mbappé s’écrit en Allemagne ! https://t.co/LLuc5uIs0E pic.twitter.com/1oBJ0Pfs2I — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

La France affrontera le Portugal ou la Slovénie

Après la Belgique, l’équipe de France pourrait affronter soit la Slovénie, soit le Portugal. Les deux équipes s’affrontent ce lundi à 21H pour une place en quarts de finale.