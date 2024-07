PSG : Une star quitte l’Euro, son mercato officiellement lancé ?

Axel Cornic

Après une saison en demi-teinte avec le Napoli, Khvicha Kvaratskhelia s’est relancé à l’Euro 2024 avec la Géorgie. Cela n’a toutefois pas empêché son équipe de passer le stade des huitièmes de finale, avec une défaite face à l’Espagne (4-1).Mais désormais son avenir pourrait se jouer enfin, avec le Paris Saint-Germain qui ne le lâche pas depuis le début du mercato estival.

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un trou béant que le PSG devra absolument combler. Ainsi, on pensait que les Parisiens allaient profiter pour miser sur un numéro 9 de très haut niveau avec notamment Victor Osimhen, mais Luis Enrique en aurait décidé autrement.

Le PSG négocie avec le Napoli

Voilà plusieurs semaines déjà qu’une piste importante est évoquée au PSG, avec Khvicha Kvaratskhelia. Révélation de la saison 2022/2023, l’ailier géorgien serait tout simplement la grande priorité de Luis Enrique et nous vous avons révélé sur le10sport.com que des négociations sont en cours avec le Napoli. Ça ne sera toutefois pas si simple, puisque le président Aurelio De Laurentiis ainsi que le nouveau coach Antonio Conte ont publiquement annoncé que la star de 23 ans ne devrait pas bouger au cours de ce mercato estival.

Kvaratskhelia enfin libre sans l’Euro