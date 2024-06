PSG : Du lourd est annoncé pour ce chouchou de Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il ne fallait retenir qu’un joueur du PSG sur ce début d’Euro 2024, Fabian Ruiz serait sans doute un choix logique… Le milieu de terrain a réalisé un très bon début de tournoi avec l’Espagne, lui qui est très apprécié par Luis Enrique à Paris. Son agent a d’ailleurs annoncé du lourd concernant la motivation du joueur de 28 ans pour la fin de la compétition.

Cet été, le PSG se veut très attentif à l’Euro 2024. Et pour cause, de nombreux joueurs du club parisien disputent actuellement le championnat d’Europe en Allemagne. Parmi eux, Fabian Ruiz s’est clairement distingué. En effet, l’international Espagnol brille avec la Roja depuis le début du tournoi, lui dont l’avenir est pourtant incertain à Paris. En effet, Foot Mercato révélait récemment que malgré le fait que Luis Enrique appréciait énormément le joueur, Fabian Ruiz pourrait être vendu cet été...

« J’aimerais qu’il ait cette reconnaissance »

Mais le coach du PSG n’est pas le seul à avoir été conquis par Fabian Ruiz. « J’aime avant tout mettre en valeur mes joueurs et Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale, il a le potentiel. On doit être heureux qu’il soit espagnol, j’aimerais qu’il ait cette reconnaissance. En Espagne, on pense souvent que les meilleurs sont étrangers, il ne faut pas oublier les nôtres » , déclarait récemment Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne au sujet du numéro 8 parisien.

« Quand il a vu son nom dans la liste définitive, il était très motivé »