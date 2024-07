Euro 2024 : Mbappé et l’équipe de France en route pour frapper un gros coup ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Loin d’être impressionnante en phase de poules, avec une victoire et deux nuls au compteur, l’équipe de France n’a désormais plus le droit à l’erreur et affronte ce lundi (18h) la Belgique en huitième de finale. « Une autre compétition commence », a reconnu Kylian Mbappé à la veille d’un choc qui va réveiller les Bleus dans cet Euro 2024 ?

Le grand jour est arrivé pour l’équipe de France ! Après une phase de poules poussive dans cet Euro 2024, les Bleus démarrent les éliminatoires ce lundi (18h) avec un huitième de finale contre la Belgique. Les hommes de Didier Deschamps n’ont désormais plus le droit à l’erreur, eux qui n’ont décroché qu’une victoire dans la compétition, face à l’Autriche (1-0) pour leur entrée en lice grâce à un but contre son camp, avant d’enchaîner deux nuls contre les Pays-Bas (0-0) et la Pologne (1-1). Des résultats contrastés qui placent l’équipe de France dans un tableau relevé.

«Une horreur absolue», Mbappé se lâche sur son calvaire https://t.co/892OEKBS1a pic.twitter.com/3vmOf0nIHI — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

« Une autre compétition commence », reconnaît Mbappé

Opposé à la Belgique ce lundi, l’équipe de France défiera, en cas de qualification, le Portugal ou la Slovénie en quart de finale, avant d’affronter, toujours en cas de succès l’Espagne ou l’Allemagne en demi-finale. Pour espérer aller aussi loin, il faudra conserver la solidité défensive mais surtout faire preuve de davantage de réussite en attaque, alors que les Bleus n’ont pas inscrit le moindre but dans le jeu (un CSC et un penalty). « Pourquoi on ne marque pas ? Parce qu'on ne met pas les occasions qu'on se crée. Le plus important, de par mon expérience, c'est de s'en créer , a analysé Kylian Mbappé ce dimanche en conférence de presse. C’est clair que ça a été problématique en phase de groupes, il ne faut pas se cacher. Une autre compétition commence, il va falloir mettre nos occasions et je suis sûr qu'on va marquer des buts. »

La Belgique y croit