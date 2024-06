«Une horreur absolue», Mbappé se lâche sur son calvaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé va devoir faire avec. Touché au nez lors de l'entrée en lice de l'équipe de France face à l'Autriche, le nouveau joueur du Real Madrid devra porter un masque de protection jusqu'à la fin de l'Euro. Présente en conférence de presse ce dimanche en marge du match face à la Belgique, la star des Bleus prend son mal en patience.

Kylian Mbappé n'a pas le choix. S'il veut jouer durant cet Euro, le joueur de l'équipe de France va devoir porter un masque de protection jusqu'à la fin du tournoi, et notamment lors du huitième de finale face à la Belgique ce lundi. La faute à une blessure au nez, survenue face à l'Autriche lors de la première journée. Présent en conférence de presse ce dimanche, Mbappé a reconnu que le masque le dérangeait profondément.

Mbappé vit un enfer avec son masque

« Je ne pensais pas mais jouer avec un masque est une horreur absolue. J'ai changé car il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est vraiment compliqué car ça limite la vision, la sueur reste bloquée donc il faut l'enlever pour que ça coule. Les premiers jours, j'avais l'impression que j'étais en 3D et que j'étais invité à l'Euro en VIP... Je voyais les gens et j'avais l'impression que ce n'était pas moi qui jouais » a confié le joueur de l'équipe de France dans des propos rapportés par L'Equipe.

« C'est chiant »