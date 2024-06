Élections, RN… L’énorme message d’un joueur de Deschamps !

La rédaction

Si c’est bien évidemment le football qui est mis à l’honneur lors de cet Euro 2024, les joueurs de l’équipe de France ont régulièrement été questionnés en conférence de presse à propos de la situation politique dans l'hexagone. En ce dimanche 30 juin, jour du premier tour des élections législatives, Jules Koundé a décidé de prendre la parole.

Alors que l’équipe de France jouera ce lundi son huitième de finale de l’Euro contre la Belgique, l’actualité hexagonale tourne davantage autour de la politique ce dimanche. Les Français sont en effet appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Alors que de nombreux Bleus ont pris position ces dernières semaines, c’est au tour de Jules Koundé d’afficher son opinion.

Jules Koundé appelle les Français à aller voter

Dans un message posté sur son compte X , Jules Koundé a tout d’abord appelé au vote : « C’est un jour important pour la France et pour son futur. Par les temps qui courent, voter est un devoir autant qu'un droit. La force de la démocratie, c'est que chaque voix compte et que chacun est libre de donner son opinion. » écrit le défenseur du FC Barcelone.

Koundé livre son opinion