Équipe de France : «Faites pas chier», le coup de gueule de Griezmann

Pierrick Levallet

L'équipe de France a décroché son billet pour les quarts de finale après sa victoire contre la Belgique ce lundi. Les Bleus se sont imposés dans la difficulté et sur la plus petite des marges (1-0). L'attaque tricolore a encore une fois manqué d'efficacité. Mais après la partie, Antoine Griezmann n'a pas manqué de pousser un coup de gueule pour répondre aux détracteurs de l'équipe de France.

Dans la difficulté, l’équipe de France l’a fait ! Les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale de l’Euro 2024 après s’être imposés contre la Belgique sur un but contre son camp de Jan Vertonghen après une frappe déviée de Randal Kolo Muani (1-0). Les hommes de Didier Deschamps ont remporté la victoire sur la plus petite des marges. Et après la partie, Antoine Griezmann n’a pas manqué de pousser un coup de gueule.

« Un petit score ? Faites pas chier avec un petit score ou quoi, on est en quart. Gros match défensivement de l'équipe. Sans une grande défense, tu ne peux pas aller loin. C’était encore un nouveau système pour nous, il faut s’habituer. Mon positionnement sur le côté ? Je l'ai appris ce matin. Je suis au service du coach et de l'équipe, on s'adapte. Un sacrifice ? Non, ça va être mal repris » a d’abord expliqué l’attaquant de l’Atlético de Madrid dans des propos rapportés par RMC Sport .

