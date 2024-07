Officiel : Leo Messi ne va pas revenir à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’instar de Kylian Mbappé, Lionel Messi a pendant un temps été évoqué pour faire partie des trois joueurs de plus de 23 ans retenus par sa sélection pour disputer les Jeux olympiques de Paris. Mais comme le nouveau joueur du Real Madrid, l’Argentin de l’Inter Miami ne retrouvera pas la capitale dans quelques jours.

De grands noms étaient pendant un temps évoqués pour participer au tournoi masculin de football des Jeux olympiques de Paris 2024. Cela a notamment été le cas de Kylian Mbappé, mais aussi de Lionel Messi, déjà médaillé d’or à Pékin en 2008 et dans le viseur de Javier Mascherano, son ancien coéquipier et désormais sélectionneur des espoirs argentins. « J'ai l'obligation d'inviter Messi et Di Maria , confiait-il au début de l’année. Nous aurons le temps de leur parler. » Une possibilité qui avait alors emballé les joueurs, à l’instar de Thiago Almada, expliquant qu’il s’agirait d’un « rêve que Leo puisse aller à Paris avec nous. » Finalement, ce scénario ne verra pas le jour.

Les trois joueurs argentins de plus de 23 ans sont connus

C’est désormais officiel, l’ancien numéro 30 du PSG ne retrouvera pas le Parc des Princes à l’occasion des JO de Paris. L’Argentine a dévoilé sa liste pour le tournoi de football masculin et Lionel Messi n’y figure pas. Geronimo Rulli (32 ans, Ajax Amsterdam), Julian Alvarez (24 ans, Manchester City) et Nicolas Otamendi (36 ans, Benfica) ont quant à eux été retenus par Javier Mascherano.

#JuegosOlímpicos Estos son los jugadores convocados por el entrenador Javier Mascherano para competir en París 2024 💪🏻¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/20o9HHw4AJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 2, 2024

« A mon âge je ne suis pas pour l'idée de tout jouer »