Mercato : L’OM va foncer sur un crack étranger !

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi et leur réseau en Italie, Pablo Longoria et Medhi Benatia regardent beaucoup en Serie A afin de renforcer l’effectif de l’OM. En ce sens, la direction olympienne serait notamment intéressée par Valentin Carboni, prêté par l’Inter Milan à Monza la saison dernière, et pour qui des discussions auraient déjà eu lieu.

Après Ismaël Koné, Lilian Brassier va devenir la deuxième recrue estivale de l’OM. C’est désormais dans le secteur offensif que Marseille pourrait se renforcer et dans cette optique, le club aurait coché le nom de Valentin Carboni, joueur appartenant à l’Inter Milan, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Carboni priorité au poste de milieu offensif

D’après les informations de Foot Mercato , l’international argentin (3 sélections), âgé de 19 ans, serait même la priorité de l’OM au poste de milieu offensif. Valentin Carboni a passé la saison dernière en prêt à Monza, avec qui il a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives en 31 matchs de Serie A disputés.

Dénouement après la Copa América ?