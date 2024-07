Transferts : L’OM prêt à faire une folie sur le mercato ?

Alexis Brunet

L’OM est en pleine reconstruction. Après une huitième place la saison dernière, Pablo Longoria a décidé de s’activer pour que le club phocéen retrouve les sommets. Il a déjà fait venir Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur et Ismaël Koné pour renforcer le milieu de terrain. Mais le dirigeant marseillais serait également prêt à mettre le prix pour attirer le crack de l’Inter Milan, Valentín Carboni.

Roberto De Zerbi est donc le nouvel entraîneur de l’OM. L’Italien a succédé à Jean-Louis Gasset, qui avait dépanné en fin de saison dernière. Le club phocéen a réussi un sacré coup en mettant la main sur le technicien de 45 ans, car il était très courtisé.

Déjà une recrue à l’OM

Roberto De Zerbi vient relever un sacré challenge à l’OM et pour y arriver, il aura besoin de renforts. Pablo Longoria l’a bien compris et il s’est déjà mis au travail. Dernièrement, le club phocéen a annoncé l’arrivée d’Ismaël Koné. Ce dernier s’est engagé jusqu’en 2029 et le président marseillais a signé un chèque de 12,5M€ à Watford pour le faire venir.

L’OM prêt à faire des folies pour Valentín Carboni ?