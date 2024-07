F1 : Clash avec Verstappen, Red Bull a trouvé la «solution»

Pierrick Levallet

En Autriche, tout ne s’est pas passé exactement comme prévu pour Max Verstappen. Sanctionné d’une pénalité de 10 secondes après un accrochage avec Lando Norris, le triple champion du monde a été relégué à la cinquième place et a donc laissé échapper une nouvelle course au profit de George Russell. Ces derniers temps, l’ambiance n’est pas au beau fixe chez Red Bull. Des tensions commencent notamment à apparaître entre l’équipe autrichienne et Max Verstappen. Helmut Marko a alors annoncé la solution trouvée par Red Bull pour apaiser tout le monde.

«Nous devons offrir à Max un autre titre»

« Ce n’est pas une bonne situation. Mais nous avons maintenant trouvé une solution. Nous avons dit que nous devions nous concentrer et, nous devions nous assurer que Max redevienne champion. Nous devons faire le maximum ensemble et offrir à Max un autre titre. Cela passe avant tout le reste » a expliqué le responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

La concurrence pousse pour rattraper Red Bull

Reste maintenant à voir si Red Bull saura redresser la barre. Max Verstappen est toujours leader du classement des pilotes avec 81 points d’avance sur Lando Norris. Le Néerlandais est encore en tête de la F1, mais sa domination n’est plus aussi nette que les années précédentes. Les autres écuries commencent à rattraper leur retard sur Red Bull. Reste à voir si l’écurie autrichienne saura faire le nécessaire pour que Max Verstappen soit sacré champion du monde pour la quatrième année consécutive. À suivre...