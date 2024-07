F1 : Alpine balance sur le départ d’Ocon

Arnaud De Kanel

En fin de contrat avec Alpine en 2024, Esteban Ocon quittera l'écurie française à l'issue de la saison. La formation tricolore a préféré poursuivre l'aventure avec Pierre Gasly et elle a tenu à revenir sur les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix par l'intermédiaire de son directeur Bruno Famin.

L'histoire touche à sa fin entre Alpine et Esteban Ocon. Le pilote français ne sera pas conservé et quittera donc l'écurie française cinq ans après son arrivée. Une décision mûrement réfléchie selon Bruno Famin. Le directeur d'Alpine a en effet expliqué que son équipe avait besoin d'un renouvellement et que cela s'inscrivait dans une certaine logique.

«Il était difficile de garder les deux pilotes parce que nous avons besoin de renouveler»

« Nous savons tous qu’avec Esteban, nous étions en fin de cycle, un cycle de cinq ans. Il était difficile de garder les deux pilotes parce que nous avons besoin de renouveler, comme nous le faisons avec les ingénieurs, nous avons besoin de renouveler le sang pour améliorer, pour changer le processus. C’est pourquoi, même s’il a beaucoup apporté à l’équipe, le temps d’Esteban avec Alpine était révolu », a déclaré Bruno Famin dans des propos relayés par Nextgen-Auto . En revanche, Alpine a prolongé Pierre Gasly qui n'a pas été démotivé par les mauvaises performances de son écurie en début de saison.

Famin s'explique sur le choix de garder Gasly