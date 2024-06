F1 : Renaissance chez Alpine, Gasly et Ocon jubilent !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un début de saison très compliqué voire cauchemardesque, Alpine retrouve des couleurs. Ce vendredi, l’écurie française a réussi à placer ses deux monoplaces en Q3 des qualifications de la course sprint du Grand Prix d’Autriche. Après la séance, Esteban Ocon et Pierre Gasly semblaient très satisfaits de leurs prestations respectives.

Bruno Famin peut être satisfait. Ce vendredi, Alpine s’est une nouvelle fois distinguée positivement. A l’occasion des qualifications de la course sprint (qui aura lieu ce samedi à 16h), l’écurie française a réussi à placer ses deux monoplaces en Q3, avec une 9ème place à l’arrivée pour Pierre Gasly, une 8ème place pour Esteban Ocon.

F1 : Gasly annonce un nouveau calvaire https://t.co/bPKyh0iRsf pic.twitter.com/qLWThgz2Za — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

« C’est encore une bonne performance »

« Je suis content d’avoir atteint la SQ3 aujourd’hui et de partir huitième demain » , a lâché Ocon au micro de Canal + . « L’équipe était à nouveau dans le top dix en qualifications, donc c’est encore une bonne performance. La SQ3 était loin d’être simple comme nous étions à l’arrière de la queue pour sortir des stands. Nous avons probablement eu un peu de réussite comme Charles [Leclerc] a franchi la ligne après le damier, nous faisant ainsi gagner une place. Le point positif est toutefois le fait que nous ayons été performants et que nous soyons bien placés pour le Sprint. Il nous reste du travail et des choses à comprendre, mais cela fait plaisir d’aller dans la bonne direction » .

« Nous avions encore un bon rythme aujourd’hui »