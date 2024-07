«Une bénédiction», il s’enflamme pour ce joueur du PSG

Alexis Brunet

Actuellement, Fabian Ruiz brille à l’Euro avec l’Espagne. Le milieu de terrain du PSG a d’ailleurs encore une fois été buteur contre la Géorgie, en huitième de finale. Il a également distillé une passe décisive pour Nico Williams. Ce dernier semble d’ailleurs fan de son compatriote, comme en atteste ses déclarations d’après match.

Petit à petit, l’Espagne s’affirme comme l’un des principaux candidats au titre final lors de l’Euro. Les partenaires de Rodri se sont qualifiés pour les quarts de finale ce dimanche, en venant à bout de la Géorgie. Ils auront rendez-vous avec l’Allemagne au tour suivant, pour une rencontre qui fait déjà saliver.

Fabian Ruiz et Nico Williams brillent avec l’Espagne

L’équipe d’Espagne s’appuie comme d’habitude sur un très bon collectif, mais quelques individualités sortent du lot. C’est notamment le cas de Lamine Yamal qui est dans la continuité de ses performances au FC Barcelone. Son pendant sur le côté gauche n’est pas en reste, puisque Nico Williams impressionne également. Il a d’ailleurs inscrit un très beau but face à la Géorgie. Au milieu de terrain, c’est Fabian Ruiz qui rayonne. Ce dernier semble beaucoup plus épanoui qu’au PSG et cela se ressent sur le terrain. Il a d’ailleurs marqué son deuxième but du tournoi ce dimanche, en plus d’avoir signé une passe décisive.

Nico Williams s’enflamme pour Fabian Ruiz