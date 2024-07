PSG : Un malaise éclate au grand jour ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d’un match très disputé, l’Espagne s’est finalement qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2024 avec un Fabian Ruiz des grands soirs. Brillant depuis le début de la compétition, le milieu de terrain du PSG s’est d’ailleurs laissé aller à une sortie médiatique qui pourrait laisser paraître un véritable malaise en interne avec Luis Enrique.

Joueur du PSG depuis l’été 2022, Fabian Ruiz (28 ans) a alterné le bon et le beaucoup moins bon depuis son arrivée au Parc des Princes. Sa première saison sous les ordres de Christophe Galtier avait été un flop total, mais le milieu de terrain espagnol revit depuis la nomination de Luis Enrique. Ruiz s’est imposé ces derniers mois comme un titulaire indiscutable du PSG en poussant Manuel Ugarte sur le banc, et malgré ce contexte favorable, il semble l’avoir mauvaise avec son coach…

Ruiz cartonne avec l’Espagne

Depuis le début de l’Euro 2024 en Allemagne, Fabian Ruiz affiche un niveau de jeu particulièrement impressionnant, et il a été l’une des grands artisans de la qualification de l’Espagne en 8e de finale dimanche soir face à la Géorgie (4-1) : « On est content, on savait que ça allait être difficile, c’est une équipe qui se bat, qui court, ils attendaient ce contre mais on a su réagir, on est heureux et maintenant, on va jouer une grosse équipe », a lâché le milieu de terrain du PSG sur beINSPORTS après la rencontre. Avant une phrase pour le moins troublante...

« Ici, je suis libre »