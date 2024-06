Euro 2024 : «Inacceptable», une star du PSG dégoupille !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Élu meilleur joueur de l’Euro 2021, Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois brillé avec l’Italie. Néanmoins, le portier du PSG n’a pas pu empêcher l’élimination de la « Nazionale » ce samedi face à la Suisse (2-0) en 8ème de finale. Après la rencontre, le capitaine italien semblait très touché, et a poussé un coup de gueule.

Il y a peu, le PSG a bouclé l’arrivée de Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. Le gardien de but russe s’est engagé jusqu’en 2029 au sein du club parisien. De quoi rebattre les cartes de la hiérarchie des portiers à Paris. Présent à l’Euro 2024 avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma a de nouveau brillé.

PSG : Une grande décision est prise pour deux cracks https://t.co/BWwDDFldee pic.twitter.com/9eGgblLkM6 — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Fin de parcours pour l’Italie malgré un Donnarumma XXL

Le capitaine de l’Italie, élu meilleur joueur du tournoi il y a trois ans, le gardien du PSG n’a pas pu sauver les « Azzurri » ce samedi. Battue logiquement par la Suisse (2-0) à Berlin, l’Italie a énormément déçu, et s’est fait éliminée dès les 8èmes de finale. Malgré une performance XXL de Gianluigi Donnarumma, la formation de Luciano Spalletti ne réalisera donc pas de doublé à l’Euro. Après la rencontre, le gardien de 25 ans a lâché un message poignant et lucide sur la performance des siens.

« Nous demandons pardon à tout le monde »