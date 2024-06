PSG : Il est touché par une malédiction, Barcola en profite !

Amadou Diawara

Etincelant lors de sa toute première saison avec le PSG, Bradley Barcola a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France. D'ailleurs, le crack de 21 ans était titulaire contre la Pologne lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la compétition. En effet, Bradley Barcola a profité de la série de pépins de Kingsley Coman.

Très en vue du côté de l'OL en 2022-2023, Bradley Barcola a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que le club parisien a déboursé environ 45M€ pour s'attacher les services du crack de 21 ans lors du dernier mercato estival. Un choix plutôt judicieux.

Coman a enchainé les coups durs

Depuis son arrivée au PSG, Bradley Barcola monte en puissance, enchainant les bonnes performances. Ce qui n'a pas échappé à Luis Enrique et à Didier Deschamps. D'une part, le coach espagnol a offert un place de titulaire à son numéro 29 en deuxième partie de saison 2023-2024. D'autre part, le sélectionneur de l'équipe de France a convoqué Bradley Barcola pour l'Euro 2024. D'ailleurs, l'ancien pensionnaire de l'OL a été aligné d'entrée lors du dernier match des Bleus . C'était contre la Pologne ce mardi. Une rencontre comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la compétition.

Barcola titularisé contre la Pologne