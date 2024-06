Mercato : Après Messi et Neymar, Barcelone veut plomber le PSG

Alexis Brunet

Ces dernières années, le PSG s’est souvent servi du côté du FC Barcelone. Il a notamment recruté deux des plus grandes stars du football, Lionel Messi et Neymar. Mais cet été, le club espagnol pourrait bien se venger. En effet, alors que le transfert de Joshua Kimmich est une priorité pour les dirigeants parisiens, l’état-major barcelonais aimerait bien doubler le champion de France sur ce dossier.

Le PSG et le FC Barcelone ne sont pas les meilleurs amis du monde. Pendant des années, le géant espagnol a tenté d’arracher certains des meilleurs joueurs du champion de France, comme Marco Verratti, Thiago Silva ou bien Marquinhos. Les dirigeants parisiens ont toujours tenu bon, et ils se sont vengés à l’été 2017, lorsqu’ils ont fait sauter la clause libératoire de Neymar, fixée à 222M€. Quatre ans plus tard, le PSG avait frappé un autre grand coup, en mettant la main sur Lionel Messi, qui était contraint de quitter le Barça à la fin de son contrat.

Le FC Barcelone veut Joshua Kimmich

Après toutes ces années, le FC Barcelone pourrait enfin prendre sa revanche sur le PSG. D’après les informations de Sport , le géant espagnol voudrait mettre la main sur Joshua Kimmich, qui est également dans le viseur parisien. Le milieu de terrain était très apprécié par Xavi, et le nouvel entraîneur des Catalans, Hansi Flick, est également un grand fan de l'Allemand. Ce dernier a côtoyé Kimmich au Bayern Munich et en équipe d’Allemagne, ce qui pourrait être un vrai avantage pour le Barça.

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG pense à Onana également