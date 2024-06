Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Allemagne - Danemark

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, l’Allemagne, hôte du tournoi, affronte le Danemark en 8ème de finale. La Mannschaft n’a pas le droit à l’erreur, et semble largement favorite face à une équipe danoise qui n’a toujours pas remporté le moindre match depuis le début de l’Euro. Engagés dans une partie de tableau relevée, les hommes de Julian Nagelsmann doivent faire le plein de confiance. Présentation.

Face à son public, l’Allemagne a l’occasion ce samedi soir de faire un pas de plus vers l’histoire. Après tant d’années de déceptions, la Mannschaft a parfaitement géré son premier tour de l’Euro 2024, et se retrouve désormais opposée face au Danemark. Dotée d’une vraie force offensive, la formation de Julian Nagelsmann semble nettement au-dessus de Danois pas franchement convaincants depuis le début de la compétition, mais devra se méfier du match piège.



De son côté, le Danemark semble miraculé. Et pour cause, les hommes de Kasper Hjulmand se sont qualifiés pour les 8èmes de finale sans avoir gagné le moindre match au premier tour (trois nuls). Demi-finaliste de l’édition 2021, le Danemark doit retrouver un allant bien plus conquérant ce samedi soir afin d’espérer réaliser un exploit face à l’un des grands favoris de cet Euro...



Pour rappel, le vainqueur de cet affrontement entre l’Allemagne et le Danemark affrontera l’Espagne ou la Géorgie en quarts de finale.

Les compositions probables

Du côté de l’Allemagne, Antonio Rüdiger, touché à la cuisse, est incertain pour ce choc face au Danemark.



Composition probable de l’Allemagne : Neuer - Kimmich, Anton, Schlotterbeck, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan (c), Wirtz - Füllkrug



Composition probable du Danemark : Schmeichel (c) - Christensen, Andersen, Vestergaard - Bah, Hojbjerg, Delaney, Kristiansen - Eriksen - Wind

Le joueur à suivre : Manuel Neuer

Forcément, l’Allemagne sera attendue de l’autre côté du terrain. Mais justement, dans un match où les Danois n’auront rien à perdre, et disposeront de peu d’opportunités, Manuel Neuer devra être au rendez-vous. La muraille du Bayern Munich dispute sans doute son dernier grand tournoi international avec la Mannschaft , et un « clean sheet » face au Danemark ce samedi soir pourrait clairement le mettre en grande confiance pour le reste de la compétition. Encore faut-il que l’Allemagne soit en capacité de sortir les Danois...

Où et quand voir le match ?

Ce 8ème de finale entre l’Allemagne et de Danemark se déroulera à 21h du côté du Signal Iduna Park. Le match sera arbitré par l’Anglais Michael Oliver, et sera diffusé sur BeIN Sport 1 et sur TF1.