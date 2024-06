Euro 2024 : Premier tour parfait pour l’Allemagne ? Tout savoir sur cette journée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La troisième journée du premier tour de cet Euro 2024 démarre ce dimanche. Après deux succès de rang à domicile, l’Allemagne espère activement faire la passe de trois face à la Suisse ce soir. Pour la première fois depuis le début de la compétition, les rencontres de cette troisième journée se disputeront simultanément. A 21h également, l’Écosse et la Hongrie s’affronteront avec l’obligation de gagner. Présentation.

Et de 3 pour l’Allemagne ? Après des victoires face à l’Écosse en ouverture (5-1), et face à la Hongrie mercredi soir (2-0), la Mannschaft va tenter d’obtenir un troisième succès sur cette phase de poule de son Euro 2024. La formation de Julian Nagelsmannn affronte la Suisse ce dimanche soir.



L’autre rencontre du soir opposera l’Écosse, qui a obtenu son premier point dans la compétition face à la Suisse justement (1-1) lors du match précédent, à la Hongrie, qui s’est montrée plutôt décevante pour le moment.

Un Suisse - Allemagne très intéressant

L’Allemagne a clairement convaincu depuis le début de cet Euro 2024. A domicile, la Mannschaft a montré qu’elle était capable de briller à la fois collectivement et individuellement. Jamal Musiala semble en grande forme, et le prodige du Bayern Munich est parfaitement épaulé en attaque par Florian Wirtz et Kai Havertz. D’ores et déjà qualifiée pour les 8èmes de finales, l’Allemagne devra toutefois se méfier de la Suisse, qui a affiché de belles promesses face à la Hongrie lors de leur premier match (1-3).



Mais derrière, la « Nati » n’aura pas réussi à confirmer. Les Helvètes ont été très gênés face à l’Écosse mercredi (1-1), et ont concédé un match nul problématique. « L'Écosse nous a donné du fil à retordre... On savait qu'ils broyaient du noir depuis leur défaite contre l'Allemagne (1-5) et qu'ils allaient réagir face à nous et c'est ce qu'ils ont fait. Les Écossais nous ont posé plus de problèmes que ne l'avait fait la Hongrie. C'était un peu les montagnes russes : ils se sont procuré de bonnes occasions mais on en a raté aussi » , déclarait ainsi Murat Yakin après la rencontre.



Si l’Allemagne part clairement favorite de cet affrontement, gare au relâchement pour les partenaires de Toni Kroos, qui, en cas de défaite ce soir face à la Suisse, diraient adieu à la première place du groupe. En revanche, les Suisses, eux, ont tout à gagner en cas de victoire.

Un Écosse - Hongrie pour la survie