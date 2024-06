Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Slovaquie - Roumanie

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, la Slovaquie affronte la Roumanie pour l’une des deux dernières rencontres du Groupe E. Toutes les deux à trois points, ces deux formations vont se livrer un duel décisif pour la qualification à Francfort, alors que l'une d'entre elles pourrait affronter l'équipe de France en 8ème de finale. Présentation.

Le Groupe E de cet Euro 2024 aura été indécis jusqu’au bout. Et pour cause, après deux matchs, les quatre nations engagées en son sein possèdent trois points. C’est le cas de la Slovaquie et de la Roumanie qui s’affrontent ce mercredi à 18h.



Ces deux nations vont donc se livrer un duel crucial pour la qualification, elles qui ont connu une trajectoire très similaire. En effet, la Slovaquie a impressionné d’entrée de jeu face à la Belgique (0-1), mais s’est ensuite inclinée face à l’Ukraine (1-2). La Roumanie a elle aussi démarré très fort en étrillant les Ukrainiens (3-0), avant de chuter logiquement face à la Belgique (2-0).

Les compositions probables

Composition probable de la Slovaquie : Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar (c), Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Boženík, Haraslín



Composition probable de la Roumanie : Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - Răzvan Marin, Olaru, Stanciu (c) - Man, Draguș, Coman

Le joueur à suivre : Milan Skriniar

Ce mardi, Le Parisien a révélé que le PSG ne souhaitait plus conserver le défenseur central. Et clairement, le début de compétition de Milan Skriniar ne doit pas rassurer les dirigeants parisiens… Encore loin d’être exemplaire, le capitaine slovaque doit absolument hisser son niveau de jeu. Et dans un duel crucial face à la Roumanie, le joueur de 29 ans sera attendu au tournant afin d’obtenir la qualification pour les siens.

Où et quand voir le match ?