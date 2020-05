Omnisport

Boxe : Anthony Joshua lance un défi XXL à Tyson Fury !

Publié le 30 mai 2020 à 9h35 par B.C.

Alors que le monde de la boxe est actuellement à l'arrêt en raison de la crise du coronavirus, Anthony Joshua a réaffiché le souhait d'affronter Tyson Fury afin d'unifier les ceintures poids lourds.

Depuis la victoire éclatante de Tyson Fury sur Deontay Wilder, lui permettant ainsi de décrocher la ceinture WBC des poids lourds, les rumeurs sont nombreuses concernant un combat 100% british avec Anthony Joshua pour la réunification des titres. Mais avant d'imaginer ce choc, les deux hommes ont de gros combats qui les attendent puisque Fury devrait affronter une troisième fois Deontay Wilder d'ici la fin de l'année, tandis que Kubrat Pulev entend bien se mesurer au détenteur des titres WBA-IBF-WBO. Néanmoins, Anthony Joshua ne cache pas son envie de se mesurer à Tyson Fury dans les prochains mois.

« Le combat que je veux, c'est sans aucun doute Tyson Fury »