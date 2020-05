Omnisport

Boxe : Fury sait très bien comment battre Joshua !

Publié le 29 mai 2020 à 23h35 par A.C.

Tyson Fury a affiché une grande confiance, concernant un possible combat contre Anthony Joshua.

Si tout porte à croire que Tyson Fury respectera la clause de revanche de Deontay Wilder, pour un troisième combat, tous les yeux sont tournés vers Anthony Joshua. Avec la ceinture WBC de Fury, une grande partie des fans de boxe rêve d’un duel 100% british pour la réunification des titres, puisque Joshua possède les ceintures restantes. Ce dernier a toutefois lui aussi un combat programmé, avec Kubrat Pulev, le challenger officiel de l’IBF.

« Crochet gauche sur la tempe et il va danser comme Bambi sur le ring »