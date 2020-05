Omnisport

Boxe : Un combat entre Tyson et Holyfield ? La réponse de Tyson Fury !

Publié le 27 mai 2020 à 14h35 par Th.B.

Alors qu’une rencontre d’exhibition est évoquée ces derniers temps entre Mike Tyson et Evander Holyfield, Tyson Fury a donné son avis sur la question en soulignant l’âge certains des deux anciens boxeurs.

« Je suis dans la meilleure forme de toute ma vie. Dieu a été miséricordieux avec moi. Je vais continuer comme ça, je me sens bien. Je suis à 104 kg maintenant. Je me prépare, tu sais. Je me prépare à aider ceux qui ont eu moins de chance que moi. Je vais le faire, ce combat caritatif. Je vais prendre cet argent et aider les sans-abri et ceux qui sont accros ». Voici le témoignage que livrait Mike Tyson en écartant la possibilité d’un combat avec Evander Holyfield. Cependant, ces dernières heures, The Real Deal a lancé un nouvel appel du pied au Baddest Man on Earth pour l’inciter à reprendre les gants afin de l'affronter. Un combat qui fait beaucoup parler, et Tyson Fury, champion du monde WBC, a mis les pieds dans le plat.

« Je n'essaierais pas de tuer les rêves de quiconque, mais… »