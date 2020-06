Omnisport

Boxe : Anthony Joshua ne lâche pas l’affaire avec Tyson Fury !

Publié le 3 juin 2020 à 22h35 par Th.B.

Souhaitant pouvoir être le champion du monde incontesté, Anthony Joshua a lancé un nouvel appel du pied à Tyson Fury pour qu’ils finissent par se mesurer l’un à l’autre sur un ring.

Le 1er juin 2019 au Madison Square Garden, Anthony Joshua s’inclinait face au challenger Andy Ruiz Jr. C’était le premier combat sur le sol américain d’ AJ. Au septième round, le Britannique était mis KO technique par l’américano-mexicain. En décembre dernier, lors du Clash Of Dunes en Arabie Saoudite, Joshua a récupéré ses trois ceintures de champion du monde des lourds et a profité de la victoire de Tyson Fury sur Deontay Wilder pour l’inciter à le combattre dans une confrontation pour l’unification. Joshua n’a pas changé sa position et a envoyé un nouveau message à Fury.

« Le combat que je veux est Tyson Fury »