Boxe : Wilder, Joshua… Ce message fort de Tyson Fury sur son prochain combat !

Publié le 3 juin 2020 à 20h35 par Th.B.

Champion du monde WBC depuis son succès sur Deontay Wilder en février dernier, Tyson Fury a rappelé à tous ceux qui évoquent un combat d’unification face à Anthony Joshua qu’un troisième combat doit avoir lieu face à The Bronze Bomber en amont.

« Viens me combattre (Tyson Fury). Si tu veux vraiment dire que tu es le numéro un, viens me défier. Organisons-ça. J’ai le reste des ceintures alors ce n’est que bon sens. Ça prouve que je suis le champion du monde des poids lourds unifié. Il est le champion du monde WBC. Ce que ça prouvera, le combat entre lui et moi, c’est qu’il y aura une figure dominante dans la catégorie poids lourds qui aura toutes les ceintures et deviendra incontesté » . Voici le message qu’Anthony Joshua a fait passer à Tyson Fury à Sky Sports courant avril, soit deux mois après la victoire du Gypsy King devant Deontay Wilder. Détenteur de la ceinture WBC chez les poids lourds, Fury pourrait devenir champion du monde incontesté en se frottant à Joshua et en le battant. Néanmoins, Tyson Fury a tenu à rappeler qu’il devait à nouveau se mesurer à Deontay Wilder.

« Il y a tous ces témoignages sur Joshua et les autres mais Deontay Wilder a son troisième combat à mener »