Omnisport

Boxe : Cet énorme coup de gueule sur le retour de Mike Tyson !

Publié le 2 juin 2020 à 10h35 par A.C.

Le possible retour de Mike Tyson sur les rings, ne semble pas emballer tout le monde.

Nous pourrions assister à l’un des plus grands come-back de l’histoire du sport. A 53 ans, Mike Tyson souhaiterait faire son retour, près de quinze ans après son dernier combat. Cette possibilité a d’ailleurs commencé à se préciser, avec le président de la WBC qui a ouvert grand la porte à un retour de Tyson, lui offrant même un combat pour le titre face à Tyson Fury ! « Même si c'est Mike Tyson, il a besoin d'une licence et de participer à des combats officiels pour être classé » a déclaré Mauricio Sulaiman. « Il y a de nombreuses étapes sur la route d'un combat pour un titre mondial. Mais si quelqu'un me dit qu'il veut avoir cette chance alors on lui laissera et la WBC sera l à ».

« C’est une vaste blague »