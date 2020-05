Omnisport

Boxe : La WBC ouvre la porte au retour de Mike Tyson !

Publié le 31 mai 2020 à 22h35 par A.C.

Mauricio Sulaiman, président de la WBC, s’est exprimé au sujet d’un possible retour de Mike Tyson.

C’est le gros sujet du moment. Alors que tous les yeux étaient rivés sur le combat des poids-lourds entre Deontay Wilder, Tyson Fury et Anthony Joshua, les légendes ont fait leur retour. Evander Holyfield et Mike Tyson, auraient en effet l’intention de remettre les gants et remonter sur un ring. Officiellement, ce n’est que pour quelques matchs de charité, mais la rumeur enfle : Tyson pourrait décider de défier Tyson Fury, actuel détenteur de la ceinture de champion du monde WBC des poids-lourds. Après avoir été le plus jeune champion du monde de l’histoire, à 20 ans, il pourrait devenir le plus vieux de l’histoire, à 53 ans.

« Si quelqu'un me dit que Tyson veut avoir un match pour un titre mondial, alors on le lui laissera et la WBC sera là »