Omnisport

Boxe : Anthony Joshua évoque un combat XXL avec Mike Tyson !

Publié le 31 mai 2020 à 20h35 par B.C. mis à jour le 31 mai 2020 à 20h38

Alors que Mike Tyson s'entraîne en vue d'un possible retour sur les rings, Anthony Joshua avoue qu'il n'imagine pas affronter la légende vivante de la boxe.

À 53 ans, Mike Tyson est en forme. La légende de la boxe s'affiche depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux s'entraînant avec son coach pour préparer un retour sur les rings pour des combats caritatifs. Interrogé sur le sujet il y a peu, Tyson Fury avait d'ailleurs avoué avoir été approché pour combattre Mike Tyson dans une exhibition, et le Gypsy King semblait emballé par l'idée. Néanmoins, Anthony Joshua se montre beaucoup plus mesuré à l'idée de monter sur un ring avec Iron Mike.

« Je ne voudrais pas l'affronter »