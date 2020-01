Omnisport

Boxe : Mayweather, Pacquiao... Tyson Fury valide un retour de Conor McGregor !

Publié le 21 janvier 2020 à 18h35 par B.C.

Invité d’ESPN Radio samedi soir en marge de l’UFC 246 à Las Vegas, Tyson Fury a avoué qu’un retour de Conor McGregor en boxe serait une bonne nouvelle pour la discipline.

Absent depuis son défaite face à Khabib Nurmagomedov le 6 octobre 2018, Conor McGregor a brillamment fait son retour en UFC samedi dernier en s’imposant facilement contre Donald Cerrone, en seulement 40 secondes. Une victoire importante pour l’Irlandais après plusieurs années difficiles, marquées notamment par son expérience en boxe anglaise face à Floyd Mayweather. Interrogé à ce sujet en marge de l’UFC 246 à Las Vegas, Tyson Fury est revenu sur le passage de « The Notorious » dans sa discipline, et se dit ouvert à son retour.

« Si McGregor affronte Pacquiao ou Mayweather, cela créera un spectacle énorme »