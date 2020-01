Boxe

Boxe : Mayweather annonce une revanche contre McGregor !

Publié le 19 janvier 2020 à 14h35 par La rédaction

Tout juste vainqueur de Donald Cerrone en MMA, Conor McGregor a vu Floyd Mayweather annoncer un revanche contre lui à la fin de son combat.

Avec une humilité dont il n’est pas coutumier, Conor McGregor a triomphé de Donald Cerrone dans la nuit de samedi à dimanche. L’Irlandais a littéralement marché sur Cerrone en remportant le combat en seulement 40 secondes sur décision arbitrale. Conor McGregor a d'ailleurs déclaré après sa victoire : « Je grave une fois de plus mon nom dans l'Histoire, pour le peuple irlandais et pour ma maman là-bas ».

Mayweather annonce que la revanche devrait avoir lieu cette année