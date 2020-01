Omnisport

Boxe : Wilder ne croit pas en Fury !

Publié le 18 janvier 2020 à 11h35 par A.C. mis à jour le 18 janvier 2020 à 11h40

Deontay Wilder a lancé un message à Tyson Fury, son futur adversaire pour le titre de champion du monde WBC des poids lourds.

Ça approche à grands pas ! Dans un peu plus d’un mois, Tyson Fury et Deontay Wilder vont se retrouver à Las Vegas, après leur match nul de décembre 2018. Une affiche qui attire l’attention de la plupart des amateurs de boxe anglaise, qui ont hâte de voir deux des meilleurs poids lourds au monde s’affronter. Fury a d’ailleurs annoncé vouloir mettre KO l’Américain dès le second round, ce qui serait un incroyable exploit.

« Je ne crois que Fury a la capacité de me mettre KO »