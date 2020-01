Omnisport

Rallye : Fernando Alonso annonce déjà la couleur pour son prochain Dakar !

Publié le 18 janvier 2020 à 12h35 par A.M.

Treizième pour son premier Dakar, Fernando Alonso compte bien revenir sur le plus célèbre rallye du monde. Et cette fois-ci, ce sera pour gagner.

Pour sa grande première sur le Dakar, Fernando Alonso n’a pas fait de la figuration. Le fait d’avoir franchi la ligne d’arrivée est déjà une très belle performance, mais en plus, l’Espagnol a réussi à terminer 13e à quatre heures et 42 minutes de Carlos Sainz, vainqueur. Impressionnant pour son tout premier rallye, le double Champion du monde de Formule 1 s’est senti compétitif et aura de grandes ambitions s’il décide de revenir un jour sur le Dakar.

«Si je décide de revenir au Dakar, j’aurais de grands espoirs»