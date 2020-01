Omnisport

Rallye : L’énorme aveu de Fernando Alonso sur ses performances au Dakar !

Publié le 14 janvier 2020 à 9h35 par A.M.

Deuxième de la huitième étape du Dakar, sa meilleure prestation dans le désert saoudien, Fernando Alonso reconnaît qu’il n’en revenait pas de sa performance.

Pour sa première participation au Dakar, Fernando Alonso s’en sort plutôt bien. Bien qu’il pointe à plus de 3 heures de Carlos Sainz, l’actuel leader, le double champion du monde de Formule 1 peut toujours prétendre à un top 10 au général, ce qui serait une très belle performance. Meilleur rookie au classement, et de loin, Fernando Alonso s’est distingué lors de la huitième étape lundi en terminant deuxième à seulement 4 minutes du vainqueur du jour, Mathieu Serradori. À l’arrivée de l’étape, l’Espagnol a avoué qu’il n’y croyait pas en voyant les chronos.

«On se pinçait presque pour croire que tout s'était si bien passé»